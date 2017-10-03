Пермь. Вести Спорт
Выпуск 2 октября 2017.
Главные темы:
- На первенстве Европы по скалолазанию в Перми российские спортсмены завоевали 14 медалей.
- Со 2 по 4 октября в Перми гостит самый престижный трофей международного футбола – Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
- Пермский «Амкар» вырвал победу у «Рубина».
- Чемпионом Пермского края по футболу среди мужских коллективов стала команда пермской СДЮСШОР.
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