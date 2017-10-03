Убийце первоклассника грозит пожизненный срок

Пермские следователи готовят к передаче в суд дело об убийстве 7-летнего Кирилла У. в Краснокамске. Мальчик пропал осенью 2013 года по дороге из школы. Несколько лет его искали правоохранители и волонтеры. Ребенка не удавалось найти, пока прошлой зимой в Оренбурге не задержали мужчину, похитившего школьницу. После задержания правоохранители установили, что преступник причастен и к преступлению в Краснокамске. Мужчина сам рассказал следователям, как похитил и убил мальчика, показал, где находится тело. Останки пропавшего первоклассника нашли на дачном участке родителей задержанного. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый совершил преступления в отношении четырех несовершеннолетних. Экспертиза показала, что мужчина вменяем. За совокупность преступлений ему грозит пожизненное заключение.