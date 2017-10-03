Молодым учителям дают миллион за работу в селе

В новом учебном году по программе «Сельский учитель» в Прикамье трудоустроились 18 человек. Такие данные сообщили в краевом Министерстве образования. Главное преимущество в том, что молодой педагог получает деньги из бюджета на покупку квартиры. Кто и куда едет?

Марина Князева преподаёт математику в старших классах. Свою учительскую карьеру она начинала на малой родине, в Удмуртии, затем работала в Чусовском районе, а с первого сентября в селе Сосново. Дело в том, что Марина стала одним из участников программы «Сельский учитель». Это проект, направленный на привлечение педагогов в сельские школы. Новое место работы учителю понравилось.

«Сельский учитель» был разработан и реализован в этом году по инициативе главы региона Максима Решетникова. Кроме того, по его поручению разрабатывается единая комплексная программа «Поддержка кадров на селе», и уже действует несколько проектов.

Что касается «Сельского учителя», педагоги по этому проекту получают приоритетное право на получение леса для строительства дома, если это необходимо и, самое главное - это выплата одного миллиона рублей на возведение или покупку жилья.

Одного желания мало, при участии в проекте учитывается несколько факторов, например, стаж - не менее пяти лет работы, возраст - педагог должен быть не старше 35 лет, кроме того, при устройстве в школу на этих условиях он должен отработать в ней не менее пяти лет. Отбор по конкурсу прошли 18 человек - преподаватели математики, английского языка, информатики, физики, литературы.

На сегодняшний день все учителя трудоустроились в 14 сельских школ в 10 районах Прикамья. Вопрос с жильём у каждого на разной стадии решения, что касается Марины Князевой - квартиру со всеми удобствами она нашла недалеко от школы, так что потихоньку можно обустраиваться на новом месте.