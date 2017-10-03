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6 кг золота: Кубок Чемпионата мира по футболу доставлен в Пермь

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кубок

В условиях строжайшей секретности и под бдительной охраной в Пермь привезли Кубок Чемпионата мира по футболу. Перед тем, как он состоится в России в 2018 году, главный его символ возят по городам страны. 3 октября скульптуру из 6 кг чистого золота выставят на всеобщее обозрение.

36,6 сантиметров высотой, 6 килограммов чистого золота. Неудивительно, что в Пермь главный футбольный трофей мира доставили секретным маршрутом под охраной. Находится он под пуленепробиваемым стеклом. Этот уникальный трофей могут держать в руках только главы государств и обладатели титула чемпиона мира по футболу. У пермяков есть возможность увидеть его своими глазами и сфотографироваться с ним.

3 октября Кубок будет выставлен в спорткомплексе имени Сухарева, где все пермяки смогут прийти и сфотографироваться и увидеть своими глазами этот Кубок. Что касается самого тура – по всей России перед Чемпионатом мира по футболу Кубок будет путешествовать 123 дня. За это время он преодолеет более 27 тысяч километров. Потенциальная возможность увидеть его и сфотографироваться есть у 40 млн человек – жителей нашей страны.

В разные годы этот Кубок держали в руках чемпионы мира по футболу, именитые спортсмены – Марадона, Пеле, Зидан, Роналдо.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В мире, в России

Опубликовано: 03.10.2017 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

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