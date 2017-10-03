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В Перми открыли офис для обманутых дольщиков и пайщиков

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офис для обманутых дольщиков

В Перми открыли офис для обманутых дольщиков и пайщиков. Отныне он будет работать ежедневно по будням по адресу Попова, 11 кабинет 111. Как заявляют власти, обратиться сюда может любой, у кого возникли проблемы со строительством жилья. По официальным данным, в крае сейчас 17 объектов заморожено полностью, еще у 40 многоэтажек сорваны сроки. Как собираются помогать людям?

Специалисты сразу трех ведомств - Министерства строительства и архитектуры, строительного надзора и юридической службы будут помогать достраивать проблемные объекты. Консультация оказываются бесплатно, также у службы есть телефон 236-36-87, куда можно обратиться.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Мы понимаем, что даже в тех домах, которые зарегистрированы как проблемные на текущий момент, людей значительно больше, просто они не подали свои заявки. Очевидно, что все они, так или иначе, будут зарегистрированы и пройдут через этот офис".

С начала года было 15 домов, которые внесли в реестр проблемных, летом добавилось еще два. Самый большой - это первый Пермский микрорайон в селе Лобаново - примерно четверть всех обманутых дольщиков Пермского края. К нему добавиться еще «Триумф» и компаунд «Живаго».

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Сегодня подобные "памятники" долевого строительства уже никого не удивляют. По данным Министерства строительства и архитектуры Пермского края, в Прикамье только официально признаны обманутыми дольщиками больше полутора тысяч человек. По каждому из них ведется работа, но проблема в том, что подобных объектов с каждым годом становится все больше.

Новый офис будет работать с 9.00 утра до 19.00 вечера. 

Артём Казин

Метки: в Перми, Экономика

Опубликовано: 03.10.2017 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье одинокие пожилые люди находят новые семьи

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