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В Перми открыли офис для обманутых дольщиков и пайщиков
В Перми открыли офис для обманутых дольщиков и пайщиков. Отныне он будет работать ежедневно по будням по адресу Попова, 11 кабинет 111. Как заявляют власти, обратиться сюда может любой, у кого возникли проблемы со строительством жилья. По официальным данным, в крае сейчас 17 объектов заморожено полностью, еще у 40 многоэтажек сорваны сроки. Как собираются помогать людям?
Специалисты сразу трех ведомств - Министерства строительства и архитектуры, строительного надзора и юридической службы будут помогать достраивать проблемные объекты. Консультация оказываются бесплатно, также у службы есть телефон 236-36-87, куда можно обратиться.
Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Мы понимаем, что даже в тех домах, которые зарегистрированы как проблемные на текущий момент, людей значительно больше, просто они не подали свои заявки. Очевидно, что все они, так или иначе, будут зарегистрированы и пройдут через этот офис".
С начала года было 15 домов, которые внесли в реестр проблемных, летом добавилось еще два. Самый большой - это первый Пермский микрорайон в селе Лобаново - примерно четверть всех обманутых дольщиков Пермского края. К нему добавиться еще «Триумф» и компаунд «Живаго».
Сегодня подобные "памятники" долевого строительства уже никого не удивляют. По данным Министерства строительства и архитектуры Пермского края, в Прикамье только официально признаны обманутыми дольщиками больше полутора тысяч человек. По каждому из них ведется работа, но проблема в том, что подобных объектов с каждым годом становится все больше.
Новый офис будет работать с 9.00 утра до 19.00 вечера.
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