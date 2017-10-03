В Прикамье одинокие пожилые люди находят новые семьи

В крае подвели промежуточные итоги проекта «Семья для пожилого». Суть в том, что одинокого пенсионера "усыновляют". А за это из бюджета дают деньги. Как работает подобная схема?

Вместе шутят, вместе поют. Людмила - незаменимый помощник не только по дому, но и лучший друг. Общение - самое важное для 90-летней бабушки. Больше всего она любит рассказывать о фотографиях своей молодости.

В проекте «Семья для пожилого человека» Людмила участвует не так давно. Технология простая - одинокого человека, нуждающегося в присмотре, устраивают в семью, которая становится его опекуном. В данном случае им стала племянница. Впрочем, помощником может стать любой совершеннолетний и дееспособный человек.

Принявшей семье полагается ежемесячная выплата из краевого бюджета - 3300 рублей. Важное условие - обе стороны должны проживать вместе. До переезда с потенциальным помощником и его семьей работает психолог, чтобы понять, готов ли кандидат к исполнению обязанностей.

Мероприятия по работе с пожилыми людьми в приоритете у главы региона Максима Решетникоа. Прикамье один из первых регионов в России начал использовать такую технологию. Только в Перми на данный момент в ней участвуют около 100 семей. Как пример еще одной меры социальной поддержки - бесплатные курсы компьютерной грамотности, которые открылись сегодня в МФЦ. Здесь пенсионеров учат тонкостям работы в интернете.

Такого рода программы по работе с пожилыми людьми сейчас проходят по всему Прикамью. Для того чтобы узнать подробную информацию и принять участие, нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.