Пермь замерзающая: кто виноват в срыве отопительного сезона?

2 октября было названо контрольной датой, когда тепло должно появиться во всех домах Перми. Накануне начали работать горячие линии, куда можно звонить и жаловаться, если батареи в квартире холодные. В итоге: по данным на этот вечер отопительный сезон до сих пор не стартовал в 37 многоэтажках города. Ответственные за этот процесс организации и чиновники винят во всем друг друга и говорят, что им, как обычно, не хватило времени. Где и из-за кого замерзают люди?

В первую по-настоящему морозную ночь без отопления особенно тяжело. Надев всю одежду в доме, Валентина Лукьянченко, чтобы согреться, обогреватель переносит из одной комнаты в другую. Из всех стояков в квартире только один чуть теплый.

В управляющей компании говорят, что о проблемах на Старцева, 13 знают, с ЦТП №6 запитан 21 дом - везде похожие истории. Все потому, что ПСК вовремя не подготовило объект.

У ПСК своя статистика - здесь в числе «замерзающих» только 7 многоэтажек, и везде в срыве отопительного сезона винят управляющие компании из-за отсутствия продувки системы и должной промывки.

По объективным данным без тепла в Перми на данный момент остается 35-37 многоквартирных домов. Цифра плавающая, в одном подвале запустили, в другом тут же обнаружили порыв.

Перефразируя Толстого, все дома с отоплением одинаковы - каждый замерзающий дом замерзает по-своему. Как, например, здесь – в доме на пересечении 25-го Октября и Советской. Через 2 недели после начала отопительного сезона выяснилось, что бойлер попросту разобран.

Представителям городской администрации даже пришлось спиливать замки. Неразбериха с управляющими компаниями в этом случае привела к окончательному срыву отопительного сезона. Уже завтра, чтобы запустить тепло, придется привлекать прокуратуру. Все окончательные сроки снова оказались неокончательными.

Пока горячие телефонные линии в каждом районе города продолжают работать. Всю информацию отдельно обрабатывает Инспекция государственного жилищного надзора. За три дня сюда уже поступило 333 жалобы и только 9 из них - территории края, все остальное - замерзающая Пермь.