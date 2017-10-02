Театральный фонтан завершил сезон

Пермские фонтаны ушли на зимовку. Самыми посещаемым стал Театральный на площади перед Театром-Тетаром. На последнее в этом году свето-музыкальное представление, несмотря на ощутимое понижение температуры, пришли посмотреть больше сотни человек. До конца недели специалисты отключат системы электроснабжения и водоснабжения, снимут форсунки и насосы. В этом году в репертуар фонтана вошли 20 композиций - группы "Нирвана", скрипача Дэвида Гарретта, Петра Ильича Чайковского и Игоря Крутого. Всего эти летом в столице Прикамья работало 13 фонтанов.