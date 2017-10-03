В ДК Солдатова чествовали старшее поколение

Во Дворце культуры имени Солдатова прошел торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В фойе гости могли потанцевать под композиции своей молодости в исполнении духового оркестра. Со сцены звучали музыкальные и танцевальные поздравления от лучших творческих коллективов Перми.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Тот опыт и ту эстафетную палочку, которую они нам передали, нам нужно приумножать. Как можно обойтись без мудрого совета. Неслучайно мы чаще и чаще с депутатским корпусом приглашаем их, советуемся по непростым вопросам городской повестки".