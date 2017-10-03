В ДК Солдатова чествовали старшее поколение
Во Дворце культуры имени Солдатова прошел торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В фойе гости могли потанцевать под композиции своей молодости в исполнении духового оркестра. Со сцены звучали музыкальные и танцевальные поздравления от лучших творческих коллективов Перми.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Тот опыт и ту эстафетную палочку, которую они нам передали, нам нужно приумножать. Как можно обойтись без мудрого совета. Неслучайно мы чаще и чаще с депутатским корпусом приглашаем их, советуемся по непростым вопросам городской повестки".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь замерзающая: кто виноват в срыве отопительного сезона?
Театральный фонтан завершил сезон
«Свет холодных морей» в Перми
В Перми прошли «Чистые игры»
«Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи
Пермские фонтаны отправили на зимовку
В ОНФ подвели итоги организации детского отдыха
Из Красной книги Прикамья исключили 15 видов растений и животных
Как помочь обманутым дольщикам?
Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
Добавить комментарий: