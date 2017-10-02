«Свет холодных морей» в Перми

В Центральном выставочном зале города Перми 30 сентября открылась экспозиция световых витражных картин "Свет холодных морей". Украшенные тысячами миниатюрных мерцающих витражных окон, полотна и инсталляции перенесут зрителя в атмосферу изысканной волшебной сказки и утонченной красоты. Также здесь можно увидеть эскизы, рисунки, картины, созданные для совместных проектов студии с разными странами мира - Швеции, Франции, Германии, Италии, Израиля и Норвегии. Создатель выставки Павел Головкин, режиссер, лауреат премии "ТЭФИ" посвятил свой проект творчеству шведской писательнице Астрид Линдгрен. К слову, выставка свет холодных морей уже побывала во Франкфурте, Париже, Берлине и других крупных городах Европы. Теперь до 29 октября она будет гостить в Перми.