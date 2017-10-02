В Перми прошли «Чистые игры»
В Перми прошли "Чистые игры". Участники собрали 410 мешков мусора в окрестностях реки Данилиха. Скоро овраг, заваленный мусором, превратится в сквер Каменских. В экологическом квесте приняла участие и Мария Костарева.
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
В Перми прошли "Чистые игры". Участники собрали 410 мешков мусора в окрестностях реки Данилиха. Скоро овраг, заваленный мусором, превратится в сквер Каменских. В экологическом квесте приняла участие и Мария Костарева.
Сертификат в помощь
Организовать отдых и оздоровление детей во время осенних каникул родители смогут, воспользовавшись сертификатами.
|читать02.10.2017 в 17:17
«Свет холодных морей» в Перми
Мерцающие витражные картины перенесут зрителей в атмосферу изысканной волшебной сказки и утонченной красоты.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 17:09
В Перми прошли «Чистые игры»
Участники экологического квеста собрали 410 мешков мусора в окрестностях реки Данилиха.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 16:45
Тариф на проезд будет пересмотрен
Намерение пересчитать экономически обоснованный тариф на проезд подтвердили в мэрии Перми.
|читать02.10.2017 в 16:24
«Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи
Со 2 октября в районах Перми заработают горячие линии по вопросам запуска тепла.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 16:03
Из Красной книги Прикамья исключили 15 видов растений и животных
Популяция некоторых видов животного и растительного мира за последние годы значительно увеличилась.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 14:13
Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска, который зарабатывал на доверчивости жителей Прикамья.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 12:30
В Перми прошел главный европейский старт года по скалолазанию
Пермский спорткомплекс им. Сухарева превратился в город «Скалоград». Здесь прошло Первенство Европы по скалолазанию.
|смотреть видео читать02.10.2017 в 11:50
Мужчины для «Отличницы»
В новом сериале «Отличница» главная героиня Мария Крапивина оказалась в любовном треугольнике со своими коллегами-операми.
|читать01.10.2017 в 17:05
Им года - не беда!
Ко Дню пожилого человека мы выяснили, что дедушки и бабушки могут подарить внукам не только любовь и заботу.
|читать01.10.2017 в 13:47
Тариф на проезд будет пересмотрен
«Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи
Пермские фонтаны отправили на зимовку
В ОНФ подвели итоги организации детского отдыха
Пермячка зарабатывала на прописке для мигрантов
Из Красной книги Прикамья исключили 15 видов растений и животных
Как помочь обманутым дольщикам?
Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
Под угрозой обрушения: Кунгуряки отказываются покидать аварийные дома
В Перми прошел главный европейский старт года по скалолазанию
Под Осой от мусора очистят 300 гектаров леса
Геймеры Прикамья готовятся к большому танковому турниру
По уши в грязи: Коми-пермяки стали заложниками бездорожья
Под Кунгуром прошли учения нефтяников
Внимание: на перекрестке Васильева - Куйбышева убрали светофор
Электроэнергию отключат по упрощенным правилам
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи
Пермские фонтаны отправили на зимовку
В ОНФ подвели итоги организации детского отдыха
Из Красной книги Прикамья исключили 15 видов растений и животных
Как помочь обманутым дольщикам?
Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
Под угрозой обрушения: Кунгуряки отказываются покидать аварийные дома
В Перми прошел главный европейский старт года по скалолазанию
Под Осой от мусора очистят 300 гектаров леса
Геймеры Прикамья готовятся к большому танковому турниру
Добавить комментарий: