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Чистые игры

В Перми прошли "Чистые игры". Участники собрали 410 мешков мусора в окрестностях реки Данилиха. Скоро овраг, заваленный мусором, превратится в сквер Каменских. В экологическом квесте приняла участие и Мария Костарева.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.10.2017 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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← «Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи

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