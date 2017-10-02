«Горячие линии» принимают жалобы на холодные батареи

Со 2 октября в районах Перми заработают горячие линии по вопросам запуска тепла. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, отопительный сезон в Перми стартовал традиционно заблаговременно – 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь пятидневки холодной температуры. С 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома. Как было заявлено ранее, на запуск отопления в них отводится порядка двух недель. Если в этот срок отопление не запущено, а управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки могут обратиться на горячие линии.