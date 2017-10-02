Пермские фонтаны отправили на зимовку
Городские фонтаны завершают сезон. Проводится подготовка к зиме. Специалисты прочищают форсунки и чаши, совершают контрольные прогоны всего фонтанного оборудования. В понедельник начались процедуры консервации и отключения контролирующей электроники. На данный момент в городе 13 фонтанов. За это лето пермяки чаще всего посещали фонтаны на эспланаде, у ДК им.Солдатова, в Парке имени Чехова и в сквере Дзержинского.
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