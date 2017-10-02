В ОНФ подвели итоги организации детского отдыха

Жалоб родителей становится меньше, а вот запросы растут. Об этом говорили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Заседание было посвящено итогам организации детского отдыха. В оздоровительных и пришкольных лагерях края побывали 260 тысяч детей, всего на территории региона работали 1250 лагерей различного типа. Главное пожелание родителей - улучшить качество дополнительного образования, в связи с чем особой популярностью пользовались профильные смены, где детям рассказывали о профессиях. Что касается претензий, нынче впервые за несколько лет в прокуратуру не поступило ни одного сообщения о массовых отравлениях. Тем не менее, есть и тревожные тенденции, связанные с безопасностью.

Надежда Чугайнова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края: "Из года в год в лагеря принимаются лица, которые имеют судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья. Были такие факты выявлены и в этом году. Надо обращать на это внимание".

Проблемой остаётся отсутствие лицензий на медицинскую деятельность, хотя во многих лагерях оказывают оздоровительные услуги. Также эксперты обращают внимание на разрушенные подъездные пути - в большинстве случаев дороги к детским учреждениям, по сути, бесхозные. В случае ЧП до некоторых из них экстренным службам быстро не добраться.