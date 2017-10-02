Из Красной книги Прикамья исключили 15 видов растений и животных

Из Красной книги Пермского края были исключены 15 видов позвоночных, рыб, птиц, растений - это сазан, белоперый пескарь и подкаменщик, а также орел-могильник и ирис аировидный. Популяция этих видов животного и растительного мира за последние годы значительно увеличилась, сейчас уже нет угрозы их исчезновения. В то же время в новую редакцию Красной книги Пермского края включены 145 видов растений и животных.