Полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств
В Перми вынесен приговор 33-летнему жителю Челябинска. Его признали виновным в серии дистанционных мошенничеств. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и подразделением ГУ МВД России по Пермскому краю в собственной квартире в Челябинской области. В ходе расследования было установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года он совершил ряд дистанционных мошенничеств в отношении жителей Прикамья.
Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Потерпевшим на мобильный телефон с неизвестного номера поступал звонок. Автоинформатор сообщал абоненту о блокировке банковской карты. Чтобы разблокировать ее, необходимо было перезвонить по указанному номеру. Далее с жертвой разговаривал якобы сотрудник банка".
В процессе общения под разными предлогами мужчина узнавал необходимые реквизиты и осуществлял дистанционный перевод денег с карт потерпевших на свою. Суммы варьировались от 4 до 35 тысяч рублей. В общей сложности похищено свыше 320 тысяч рублей. При обыске по месту жительства гражданина полицейские изъяли компьютерную технику, сим-карты, телефоны. В ходе следствия установлена причастность фигуранта к 21 преступлению. Причинный ущерб мошенник потерпевшим возместил, суд назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.
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