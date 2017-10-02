Как помочь обманутым дольщикам?

В Перми 2 октября откроется специальная площадка для работы с обманутыми дольщиками. Как рассказали в Минстрое Пермского края, специалисты министерства, Инспекции государственного строительного надзора Пермского края, «Госюрбюро Пермского края» будут оказывать консультации обманутым дольщикам по вопросам достройки «проблемных» объектов, а также по юридическим вопросам.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: г.Пермь, ул.Попова, 11, каб.111.Телефон (342) 236-36-87. Режим работы «фронт-офиса»: понедельник – пятница с 9:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт. Вопросы также можно направить на адрес электронной почты: front-office@msa.permkrai.ru

В Прикамье 17 официально признанных долгостроев и 1600 обманутых дольщиков, в еще 40 домах сорваны сроки строительства, но они пока не вошли в список проблемных объектов.