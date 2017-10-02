Под угрозой обрушения: Кунгуряки отказываются покидать аварийные дома

В Кунгуре жители аварийных домов по улице Степана Разина отказываются покидать свои квартиры. По данным местной газеты «Искра», отселить удалось лишь жителей двух муниципальных квартир. Им предоставлено жилье. Еще одна женщина – собственница комнаты в коммунальной квартире – также согласилась на переезд в муниципальную квартиру. Ей было предоставлено временное жилье. Всего в домах проживает 78 человек. Местная администрация готова предоставить всем жителям двух аварийных домов временное жилье. Почему люди отказываются уезжать из домов, которые могут в любой момент развалиться? Говорят, что боятся остаться в маневренном жилом фонде навсегда, и что временные метры меньше, чем их нынешние аварийные. По словам сотрудников гражданской защиты, все идет к тому, что покидать аварийные помещения жильцам, так или иначе придется – состояние домов с каждым днем продолжает ухудшаться.

Как рассказал Валерий Попов, начальник управления гражданской защиты Кунгура, «Экспертами рекомендовано принять меры к расселению данных домов, так как обрушение стен, перекрытий, несущих конструкций может произойти в любое время. Программа по переселению в следующем году будет. Но когда именно – в начале года, в середине или конце – мы не знаем. Люди готовы оставаться в своих аварийных домах ещё полгода, год. Но сами дома не готовы, чтобы в них жили ещё столько времени».