В Перми прошел главный европейский старт года по скалолазанию

В Пермском спорткомплексе им. Сухарева прошло Первенство Европы по скалолазанию. Сам комплекс на несколько дней превратился в большой город «Скалоград».

Большой квест сделал Первенство Европы ярким событием не только для спортсменов, но и для болельщиков. Настоящий экшн, включающий покорение высоты - в прямом смысле, интеллектуальные состязания и даже модное направление слэклайн, где участникам нужно сохранять баланс при хождении по стропе.

Виктор Пермяков, организатор Первенства Европа по скалолазанию: "Наша фирменная фишка - скалодром – собран именно для зрителей. Спортсмены выступают на основном скалодроме. Есть скалодром, который предполагает возможность залезть для каждого. В этот раз на соревнованиях мы сделали отдельный стенд федерации скалолазания Пермского края, на нем представлены все клубы нашего города".

Впечатляет и соревновательная часть - вместо 200 изначально ожидаемых участников - почти 300. Географически - 18 стран, в числе которых Чехия, Бельгия, Франция, Израиль, Испания и другие.

Дмитрий Бычков, президент федерации скалолазания России: "Приехало много команд, особенно для окраины европейского континента, некоторые не доехали из-за визовых проблем, например, британцы. А так, по сути, все сильнейшие европейские спортсмены здесь".

Участники соревновались в покорении двух основных трасс - «трудность» и «скорость». Российская команда представлена сильнейшими членами сборной, среди которых и Дарья Кант - четырехкратная победительница первенства мира.

Торжественная церемония открытия прошла 30 сентября в 17.00. Состязания продолжались до воскресенья включительно. Все три дня работал и «Скалоград». Прийти поболеть мог любой желающий. Вход свободный для всех.