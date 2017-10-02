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Под Осой от мусора очистят 300 гектаров леса
Пермский край присоединился к всероссийской экологической акции, которую неофициально назвали «Лесной субботник». Как со сложной задачей справляются в Осинском заказнике «Лесная дача»?
Вооружившись мешками и перчатками, школьники и лесничие делятся на группы и садятся в автобусы. В планах очистить от мусора порядка 300 гектаров леса, поэтому остановок будет немало.
Осинский заказник «Лесная дача» - особо охраняемая лесная территория. Здесь обитает 40 видов млекопитающих, около 130 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся и столько же земноводных. Здесь обитает множество краснокнижных птиц - таких как орлан-белохвост или беркут, а на болотах встречается редкий болотный лунь.
На болотах и опушках можно найти ягоды и грибы, а летом на отдых сюда приезжают гости не только из Прикамья, но и из Екатеринбурга и Челябинска. Правда, после такого отдыха остается мусор.
Осенний лесной субботник сейчас проходит во всех городах России. Под Осой экологическую акцию проводят уже в 14-й раз. Инициатор – краевое Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Зеленую политику» поддерживает и губернатор Прикамья Максим Решетников. Сохранение экологического баланса в регионе – одна из приоритетных задач.
Чтобы лес жил, ежегодно здесь садят и новые деревья. К примеру, памятные лиственницы посадили к юбилею Великой Победы в 2015-м.
Вооружиться мешками и перчатками и внести свою лепту могут все желающие. Убирать мусор в лесах Пермского края будут до конца октября.
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