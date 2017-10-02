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← Под Кунгуром прошли учения нефтяников

Геймеры Прикамья готовятся к большому танковому турниру

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29 октября в Перми пройдет отборочный тур Уральского танкового турнира. Речь о виртуальных баталиях. Лучшие геймеры в эти дни с головой ушли в подготовку к соревнованиям. Организаторы обещают очень заманчивый призыв. Какой?

Свой первый танк Иван Катков получил ровно пять лет назад. Игре посвящает по паре часов в день и вместе с командой уже участвовал в небольших турнирах. Как оказалось, виртуальный бой захватывает вполне реально.

Именно сейчас для геймеров начинается самая горячая пора, меньше месяца остается до начала отборочного тура большого Уральского танкового турнира. На виртуальном поле битвы столкнутся танкисты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска и Нижнего Тагила. Зарегистрироваться может любая команда, как показывает практика, World of tanks сумел объединить все поколения.

«Ростелеком» на этот раз выступает в роли организатора турнира - в первую очередь техническое обеспечение. Для быстрого интернета был разработан даже специальный тарифный план «Игровой» - до 200 мегабит в секунду и неожиданные приятные бонусы в игре. Настоящий геймер бонусы нового тарифа сможет оценить в полной мере. Вдобавок к высокой скорости в игре можно получить уникальный танк 8-го уровня Т-44 с полностью обученным экипажем и премиум-аккаунт на все время подключения.

Регистрация команд уже началась. В Перми отборочный тур Уральского танкового турнира пройдет уже 29 октября. Затем команды-чемпионы городов сразятся между собой за звание чемпиона Урала. И главный приз в этой игре позволит выйти из виртуальной реальности и почувствовать себя настоящим танкистом на полигоне внутри полностью восстановленной самоходной установки Су-100.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.10.2017 в 11:06 в рубрике - Вести Пермь

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