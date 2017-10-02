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Под Кунгуром прошли учения нефтяников
Под Кунгуром в цехе добычи нефти и газа прошли широкомасштабные учения с привлечением всех сил и средств и даже с использованием космических технологий. Как это было?
По легенде, на месторождении в Кунгурском районе произошла авария. На ремонтируемой скважине случилась утечка и задача участников - локализовать нефтяной фонтан и устранить последствия аварии.
В связке друг с другом работают разные подразделения - в эпицентре аварии, под струями из брандсбойтов, сотрудники противофонтанной военизированной части, также присутствуют пожарные и отряд нефтяников.
На воде или на суше проходят учения, всегда на пути разлива нефтесодержащей жидкости устанавливают специальные боновые заграждения, а уже потом эту жидкость будут перекачивать в специальный резервуар, который разворачивают дальше.
Нефтяники взяли на вооружение мобильный комплекс связи - установка себя оправдала. На учениях оперативная видеоинформация в режиме онлайн поступает в Пермь и Москву, чтобы специалисты при необходимости могли на расстоянии принимать участие в процессе.
Задача тех, кто работает на скважине - не только локализовать утечку, но и устранить все последствия. Учитывая, что экологическая безопасность на производстве находится в приоритете - последствия должны быть минимальными.
Условия учений каждый раз стараются максимально приблизить к реальным, в любое время года. Оценка сегодня - удовлетворительно. Но главное, говорят участники, чтобы специфические навыки, если и пригождались - то только на таких тренировках.
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