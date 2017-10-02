Внимание: на перекрестке Васильева - Куйбышева убрали светофор
На перекрестке Васильева и Куйбышева в Перми убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Теперь здесь надо быть особо внимательным, чтобы вовремя пропустить электротранспорт. Соответствующие знаки есть. В департаменте дорог и транспорта надеются, что нововведение сократит пробки.
Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Раньше на этом участке были и железнодорожные пути, и трамвайные пути, и автомобильное движение активное было всегда. Сейчас железнодорожные пути демонтированы, поезда уже не ездят, и мы не видим необходимости в такой сложной регулировке перекрестка. ПДД позволяют убрать этот светофор и заменить его знаками, и главное - сократится время ожидания и время проезда перекрестка".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Электроэнергию отключат по упрощенным правилам
Понедельник - крайний срок
Вести Пермь. События недели
Удача на даче: Готовим почвосмесь для рассады
Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры
В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных
Стихи в темноте
We-fest -2017 посвятили семье
Пора лепить снеговиков
Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России
Добавить комментарий: