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Электроэнергию отключат по упрощенным правилам

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Пермэнергосбыт

Злостных неплательщиков за электроэнергию отключат по новым упрощенным правилам. Речь идет только об организациях, не о рядовых жителях. Если раньше «Пермэнергосбыт» сначала предлагал фирме-должнику самостоятельно отключиться от сети, затем ограничивал подачу света частично, и только после обесточивал совсем, то сейчас энергетики могут сразу перерезать провода. Перед этим будет достаточно отправить смс или электронное письмо - оба способа считаются официальным уведомлением. Такие изменения в законодательстве направлены в первую очередь на укрепление платежной дисциплины.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.10.2017 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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