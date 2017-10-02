Электроэнергию отключат по упрощенным правилам

Злостных неплательщиков за электроэнергию отключат по новым упрощенным правилам. Речь идет только об организациях, не о рядовых жителях. Если раньше «Пермэнергосбыт» сначала предлагал фирме-должнику самостоятельно отключиться от сети, затем ограничивал подачу света частично, и только после обесточивал совсем, то сейчас энергетики могут сразу перерезать провода. Перед этим будет достаточно отправить смс или электронное письмо - оба способа считаются официальным уведомлением. Такие изменения в законодательстве направлены в первую очередь на укрепление платежной дисциплины.