Электроэнергию отключат по упрощенным правилам
Злостных неплательщиков за электроэнергию отключат по новым упрощенным правилам. Речь идет только об организациях, не о рядовых жителях. Если раньше «Пермэнергосбыт» сначала предлагал фирме-должнику самостоятельно отключиться от сети, затем ограничивал подачу света частично, и только после обесточивал совсем, то сейчас энергетики могут сразу перерезать провода. Перед этим будет достаточно отправить смс или электронное письмо - оба способа считаются официальным уведомлением. Такие изменения в законодательстве направлены в первую очередь на укрепление платежной дисциплины.
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