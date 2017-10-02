Понедельник - крайний срок

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Две недели на исходе, и в пермской мэрии строго напомнили коммунальщикам: к понедельнику домов с холодными батареями быть не должно. Пуск тепла в Перми стартовал 15 сентября не без проблем, которые, правда, назвали точечными.

В Фонде капитального ремонта заявили, что решили проблему с четырьмя домами, где затянулась реконструкция теплосетей. В трех проблемных домах тепло уже подано. Батареи должны были нагреться и в четвертом. В фонде такими проблемами недовольны и готовят жесткие санкции подрядчикам.

Виктор Козеев, начальник управления по работе с обращениями граждан Фонда капитального ремонта Пермского края: "Самая проблемная ситуация по многоквартирному дому Баумана, 8. Там система была восстановлена подрядчиком. Однако после запуска тепла произошел прорыв. Сейчас система экстренно восстанавливается. Конечно, такая работа подрядчика не может устроить ни Фонд капитального ремонта, ни жителей дома. К этому подрядчику будут применяться самые жесткие меры реагирования. Скорее всего, мы будем выходить в суд о возмещении убытков и расторжении договора с этой организацией".

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 02.10.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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