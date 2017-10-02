Вести Пермь. События недели
Выпуск 01.10.2017. Главные темы:
-Не помогли ни слезы, ни угрозы - в Перми сносят дом-новостройку. Какой урок из этой истории должны вынести все, кто желает купить квартиру поновее и подешевле.
- Хозяйские хищники. В Новых Лядах объявилась собачья стая, на чьей совести уже есть первые жертвы из числа домашних животных.
- В отрыве от мира. 300 человек в Коми-Пермяцком округе стали заложниками бездорожья. Почему осенняя распутица и в 21 веке остается грозной силой?
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