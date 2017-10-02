Вести Пермь. События недели

Выпуск 01.10.2017. Главные темы:

-Не помогли ни слезы, ни угрозы - в Перми сносят дом-новостройку. Какой урок из этой истории должны вынести все, кто желает купить квартиру поновее и подешевле.

- Хозяйские хищники. В Новых Лядах объявилась собачья стая, на чьей совести уже есть первые жертвы из числа домашних животных.

- В отрыве от мира. 300 человек в Коми-Пермяцком округе стали заложниками бездорожья. Почему осенняя распутица и в 21 веке остается грозной силой?