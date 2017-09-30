Удача на даче: Готовим почвосмесь для рассады
О весенней рассаде стоит задуматься уже осенью. Типичной ошибкой начинающих огородников является сев семян в обычную почву, взятую со своего огорода. Качественную почвосмесь можно приготовить самим!
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О весенней рассаде стоит задуматься уже осенью. Типичной ошибкой начинающих огородников является сев семян в обычную почву, взятую со своего огорода. Качественную почвосмесь можно приготовить самим!
Удача на даче: Готовим почвосмесь для рассады
О весенней рассаде стоит задуматься уже осенью. Готовим качественную почвосмесь.
|смотреть видео читать30.09.2017 в 16:45
Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры
Стрит-арт художники из Перми и Подмосковья закончили оформление подпорной стены у Законодательного собрания Пермского края.
|смотреть видео читать30.09.2017 в 13:05
В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных
Торжественное открытие состоится 30 сентября в 14.00 часов на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького.
|смотреть видео читать30.09.2017 в 09:02
Стихи в темноте
Театр-лаборатория «ПТАХ» приглашает на поэтический вечер.В абсолютно тёмном зале каждый желающий сможет прочитать любимые стихи.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 17:31
We-fest -2017 посвятили семье
В этом году фестиваль посвящен опыту современной семьи: семейная политика, финансы, женское здоровье, детско-родительские отношения.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 17:12
Удача на даче: Готовим почвосмесь для рассады
О весенней рассаде стоит задуматься уже осенью. Готовим качественную почвосмесь.
|смотреть видео читать30.09.2017 в 16:45
Знакомые ноты нового «Голоса»
Среди тех, кто пришел на «слепые прослушивания» в шоу «Голос», есть люди, которые вызывают особый интерес.
|читать30.09.2017 в 10:42
В России полностью уничтожены запасы химического оружия
На объекте «Кизнер» в Удмуртской Республике ликвидирован последний химический боеприпас.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 17:51
Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России
Титул чемпионок федеральной Лиги девушки «Витязя» завоёвывают второй год подряд.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 16:30
«Парма» одержала победу над «Работничками»
В Скопье бравая дружина Николайса Мазурса была сильнее со счётом: 95:73.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 16:07
Удача на даче: Готовим почвосмесь для рассады
Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры
В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных
В России полностью уничтожены запасы химического оружия
Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России
«Парма» одержала победу над «Работничками»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры
В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных
Стихи в темноте
We-fest -2017 посвятили семье
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Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России
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