Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры
Официальное граффити - так можно назвать масштабный графический рисунок возле Законодательного собрания Пермского края. Раньше там была роспись под хохлому. Сейчас это геометрические узоры. Почему яркое изображение сменилось четкими сдержанными линиями?
Стрит-арт художники из Перми и Подмосковья закончили оформление подпорной стены у Законодательного собрания Пермского края. Здесь появились геометрические узоры в синих, красных и фиолетовых тонах. Над граффити Петр Герасименко и Илья Блинов из дуэта Aesthetics group трудились две недели. Им помогала команда пермяков и художник Вячеслав Moff. Впервые команда художников работала над этой стеной в 2011 году. Тогда здесь появилась красно-чёрная роспись, напоминающая хохломские узоры.
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