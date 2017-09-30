Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных

Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры

смотреть видео

граффити

Официальное граффити - так можно назвать масштабный графический рисунок возле Законодательного собрания Пермского края. Раньше там была роспись под хохлому. Сейчас это геометрические узоры. Почему яркое изображение сменилось четкими сдержанными линиями?

Стрит-арт художники из Перми и Подмосковья закончили оформление подпорной стены у Законодательного собрания Пермского края. Здесь появились геометрические узоры в синих, красных и фиолетовых тонах. Над граффити Петр Герасименко и Илья Блинов из дуэта Aesthetics group трудились две недели. Им помогала команда пермяков и художник Вячеслав Moff. Впервые команда художников работала над этой стеной в 2011 году. Тогда здесь появилась красно-чёрная роспись, напоминающая хохломские узоры.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.09.2017 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных

Стихи в темноте

We-fest -2017 посвятили семье

Пора лепить снеговиков

Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России

Уровень жизни в городах России оценили в бургерах

«МОНОfest-2017» начинается

Пожар в Полазне. Комментарий МЧС

Пермь. Вести-Спорт

Смотри под ноги: Люки мира


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных

Обратите внимание

в Перми

Официальное граффити: хохлому сменили строгие узоры

Стрит-арт художники из Перми и Подмосковья закончили оформление подпорной стены у Законодательного собрания Пермского края.
смотреть видео читать30.09.2017 в 13:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных

Торжественное открытие состоится 30 сентября в 14.00 часов на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького.
смотреть видео читать30.09.2017 в 09:02
Метки: в Перми, Общество

Стихи в темноте

Театр-лаборатория «ПТАХ» приглашает на поэтический вечер.В абсолютно тёмном зале каждый желающий сможет прочитать любимые стихи.
смотреть видео читать29.09.2017 в 17:31
Метки: в Перми, Культура, Общество

We-fest -2017 посвятили семье

В этом году фестиваль посвящен опыту современной семьи: семейная политика, финансы, женское здоровье, детско-родительские отношения.
смотреть видео читать29.09.2017 в 17:12
Метки: в Перми, Общество, Культура

Пора лепить снеговиков

В Нытве слепили первого снеговика.
смотреть видео читать29.09.2017 в 16:51
Метки: в Перми, Общество

в России

Знакомые ноты нового «Голоса»

Среди тех, кто пришел на «слепые прослушивания» в шоу «Голос», есть люди, которые вызывают особый интерес.
читать30.09.2017 в 10:42
Метки: в России, СМИ

В России полностью уничтожены запасы химического оружия

На объекте «Кизнер» в Удмуртской Республике ликвидирован последний химический боеприпас.
смотреть видео читать29.09.2017 в 17:51
Метки: в России, В мире, Власть

Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России

Титул чемпионок федеральной Лиги девушки «Витязя» завоёвывают второй год подряд.
смотреть видео читать29.09.2017 в 16:30
Метки: в Перми, в России, Спорт

«Парма» одержала победу над «Работничками»

В Скопье бравая дружина Николайса Мазурса была сильнее со счётом: 95:73.
смотреть видео читать29.09.2017 в 16:07
Метки: в Перми, в России, Спорт

Уровень жизни в городах России оценили в бургерах

Пермь вошла во вторую десятку. Средний пермяк может позволить себе в месяц 56 бургеров.
смотреть видео читать29.09.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Экономика
Лента новостей RSS каналы

Официальное граффити: хохлому сменили строгие узорыОфициальное граффити: хохлому сменили строгие узоры

Знакомые ноты нового «Голоса»Знакомые ноты нового «Голоса»

В центре Перми откроют Сквер купцов ГрибушиныхВ центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных

В России полностью уничтожены запасы химического оружияВ России полностью уничтожены запасы химического оружия

Стихи в темнотеСтихи в темноте

We-fest -2017 посвятили семьеWe-fest -2017 посвятили семье

Пора лепить снеговиковПора лепить снеговиков

Пермские регбистки стали двукратными чемпионками РоссииПермские регбистки стали двукратными чемпионками России

«Парма» одержала победу над «Работничками»«Парма» одержала победу над «Работничками»

Уровень жизни в городах России оценили в бургерахУровень жизни в городах России оценили в бургерах

Суворовское училище приняло новых воспитанниковСуворовское училище приняло новых воспитанников

«МОНОfest-2017» начинается«МОНОfest-2017» начинается

Пожар в Полазне. Комментарий МЧСПожар в Полазне. Комментарий МЧС

Живи, лес!Живи, лес!

Береги жизнь - измеряй давлениеБереги жизнь - измеряй давление

Пермь принимает Первенство Европы по скалолазаниюПермь принимает Первенство Европы по скалолазанию

В Перми отменяют «дачные» электричкиВ Перми отменяют «дачные» электрички

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Смотри под ноги: Люки мираСмотри под ноги: Люки мира

Пермякам устроят экскурсию по чудесам в темнотеПермякам устроят экскурсию по чудесам в темноте

Лука Симферопольский - хирург и святойЛука Симферопольский - хирург и святой

В Березниках вспоминают поэта Алексея РешетоваВ Березниках вспоминают поэта Алексея Решетова

Территория семьиТерритория семьи

В Перми запретили строить дома вплотную друг к другуВ Перми запретили строить дома вплотную друг к другу

В поселке Широковский открылся новый ФАПВ поселке Широковский открылся новый ФАП

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru