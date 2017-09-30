В центре Перми откроют Сквер купцов Грибушиных
В центре Перми появится Сквер купцов Грибушиных. Торжественное открытие состоится 30 сентября в 14.00 часов на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького. Это станет первым тематическим сквером с информационными стендами, граффити «Великий чайный путь» и арт-проектами, которые рассказывают историю города. В программе праздника выставка антикварной упаковки из частного музея, презентация проектов, просветительские лекции, рассказ о вкладе купечества в развитии Перми, о чае и культуре чаепития по-русски. Также на мероприятии будет представлена выставка антикварных экземпляров упаковок чая и конфет из частного музея Максима Ожегова.
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