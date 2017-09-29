Стихи в темноте
Пермяков приглашают послушать и прочесть стихи в темноте. Театр-лаборатория «ПТАХ» 29 сентября в 22.00 часа приглашает на поэтический вечер в частную филармонию "Триумф". В абсолютно тёмном зале каждый желающий сможет прочитать любимые стихи, которые волнуют, звучат внутри и становятся выражением ваших чувств. Будет слышен только голос, интонация, настроение, рассказывают организаторы.
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