«МОНОfest-2017» начинается

29 сентября в Перми открывается IV Всероссийский фестиваль «МОНОfest-2017». Он продлится до 2 октября, за это время на сцене Пермского Дома актера, в Пермском театре кукол и на «Сцене-Молот» будет представлено 9 моноспектаклей от театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Краснодара, Екатеринбурга, Новоуральска и Перми. Причем в этом году в конкурс вошли сразу два спектакля от Пермского театра кукол: «Меня зовут Лёк» и «Говорит Ленинград».

29 сентября в 16:00 в Доме актера покажут монооперу "Человеческий голос", а в 20:00 в "Сцене-Молот" начнется драма "Маргрит".