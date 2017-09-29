«МОНОfest-2017» начинается

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29 сентября в Перми открывается  IV Всероссийский фестиваль «МОНОfest-2017».  Он продлится до 2 октября, за это время на сцене Пермского Дома актера, в Пермском театре кукол и на «Сцене-Молот» будет представлено 9 моноспектаклей от театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Краснодара, Екатеринбурга, Новоуральска и Перми. Причем в этом году в конкурс вошли сразу два спектакля от Пермского театра кукол: «Меня зовут Лёк» и «Говорит Ленинград». 

29 сентября в 16:00 в Доме актера покажут монооперу "Человеческий голос", а в 20:00 в "Сцене-Молот" начнется драма "Маргрит".

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 29.09.2017 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

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