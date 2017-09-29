Пожар в Полазне: огонь потушили, когда всё сгорело

Ночью в Полазне произошел сильный пожар на ул. Коммунистическая, пишут в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, пожарная машина шла очень долго, 15 минут. За это время огонь перекинулся на дом и близлежащие постройки. Вторая машина приехала через 35-40 минут, как утверждают жители, сотрудники МЧС были в нетрезвом состоянии. Гидранты оказались закрыты, воды взять негде. Пламя локализовали только через 4 часа, когда все уже сгорело.