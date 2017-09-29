Уровень жизни в городах России оценили в бургерах

Исследователи посчитали, сколько бургеров могут позволить себе жители регионов России на среднюю зарплату после вычета прожиточного минимума. Лидером рейтинга стала Москва. В среднем житель столицы может купить себе 127 бургеров. Второе место досталось Санкт-Петербургу – 102. Далее Тюмень – 101. Пермь вошла во вторую десятку. Количество бургеров на нашу зарплату составляет 56 штук. Меньше всего булочек может себе позволить житель Нижнего Новгорода – 47.