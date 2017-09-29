Пермь. Вести-Спорт

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Выпуск 28.09.2017. Главные темы:

- Баскетболисты "Пармы" одержали победу на выезде во втором матче первого квалификационного раунда над македонским клубом "Работнички". 

- Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России.

- «Спартак» останется у пермяков. Участок по улице Рабочая, 9, на котором находится манеж «Спартак»,  сохранит свое целевое спортивное назначение. 

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 29.09.2017 в 13:20 в рубрике - Вести Пермь

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