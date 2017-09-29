Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 28.09.2017. Главные темы:
- Баскетболисты "Пармы" одержали победу на выезде во втором матче первого квалификационного раунда над македонским клубом "Работнички".
- Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России.
- «Спартак» останется у пермяков. Участок по улице Рабочая, 9, на котором находится манеж «Спартак», сохранит свое целевое спортивное назначение.
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