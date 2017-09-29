Смотри под ноги: Люки мира

Пермский дизайнер одежды и стилист Алексей Ворон запустил интернет-проект «Люки мира». Он собирает фотографии канализационных люков со всего мира на протяжении 10 лет. В его коллекции порядка 60 снимков из самых разных городов России и других стран мира: Москвы, Нижнего Новгорода, Италии, Сербии, США. Первое фото Алексей сделал в начале 2000-х, когда впервые приехал за границу. В Европе его поразило разнообразие и красивое оформление этих простых, казалось бы, объектов, на крышках которых красуются замки, гербы и изящные узоры. Если вам на пути встретятся необычные люки, фотографируйте и присылайте их Алексею Ворону в социальных сетях. В дальнейшем дизайнер надеется выпустить каталог и организовать выставку.