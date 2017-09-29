Пермякам устроят экскурсию по чудесам в темноте
В Перми устроят экскурсию по чудесам в темноте. В сквере у Театра оперы и балета закрывается фотовыставка "Чудеса в тебя верят» и 29 сентября в 20:30 у пермяков есть возможность пройтись по ней при свете фонарей и свечей с координатором фонда Дедморозим Дмитрием Жебелевым.
Фотовыставка «Чудеса верят в тебя!» открылась в Перми в июне. На ней представлены 30 реальных историй о детях, которым помогли жители города вместе с фондом «Дедморозим».
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