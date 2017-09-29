Лука Симферопольский - хирург и святой
14 октября в Пермь привезут ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского Чудотворца. Святыне можно будет поклониться в храме иконы «Утоли мои печали» в микрорайон Крохалева, по адресу улица Лодыгина, 40а. Ковчег пробудет в храме до 12 ноября. По сообщениям Русской православной церкви, люди, молившиеся на могиле епископа Луки, избавлялись от болезней.
Святой Лука Симферопольский и Крымский известен в России как архиепископ Русской Православной Церкви, а также как гениальный врач и священник.
Святитель Лука жил в советское время и умер в 1961 году. В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал основателем целой хирургической школы, по его книгам до сих пор учатся врачи. Во время Великой Отечественной войны святитель Лука оперировал раненых.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Территория семьи
В Перми запретили строить дома вплотную друг к другу
В поселке Широковский открылся новый ФАП
За здоровьем и эмоциями отправляйтесь в Сочи
«Три-З» вернет остроту зрения
Синоптики предупреждают о заморозках
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа
Общественные центры получат поддержку
Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?
Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»
Добавить комментарий: