В октябре в Перми начинает работу комплексный семейный центр «Территория семьи». Он предложит пермякам бесплатные консультации психологов и юристов, а впоследствии в нем появится группа кратковременного пребывания для детей, где родители смогут оставить своих сыновей и дочерей на срок до четырех часов.

Также с октября начнут работу «Семейные клубы» для кризисных и приемных семей. Это серия мероприятий, которая поможет организовать общение родителей между собой, совместно решать общие проблемы, слушать лекции и обсуждать услышанное за чашкой чая. Семейные клубы планируется проводить ежемесячно.