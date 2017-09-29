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← В Перми запретили строить дома вплотную друг к другу

Территория семьи

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территория семьи

В октябре в Перми начинает работу комплексный семейный центр «Территория семьи». Он предложит пермякам бесплатные консультации психологов и юристов, а впоследствии в нем появится группа кратковременного пребывания для детей, где родители смогут оставить своих сыновей и дочерей на срок до четырех часов.

Также с октября начнут работу «Семейные клубы» для кризисных и приемных семей. Это серия мероприятий, которая поможет организовать общение родителей между собой, совместно решать общие проблемы, слушать лекции и обсуждать услышанное за чашкой чая. Семейные клубы планируется проводить ежемесячно.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.09.2017 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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