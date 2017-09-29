Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Три-З» вернет остроту зрения

В поселке Широковский открылся новый ФАП →

За здоровьем и эмоциями отправляйтесь в Сочи

смотреть видео

улитки-арахны

В Сочи начинается санаторно-курортный сезон. Он сменяет бархатный, и сейчас лучшее время для того, чтобы использовать во благо для здоровья местную целебную природу. Даже обычная прогулка по специальной тропе может быть лечебной.

Улитки-арахины для омоложения кожи. Массаж огнем для глубокого прогревания. У Сочи сегодня есть особенные предложения для гурманов отдыха с пользой для здоровья. С глубины трех километров по скважине поступает лечебная вода. Это мацестинские ванны, которые помогают чуть ли не при любом недуге.

Сочи

С мацестинских источников Сочи и начинался как курорт. Все партийное руководство страны лечилось этой водой еще с 30-х годов. Небольшой перепад высот и насыщенный йодом морской воздух. Одни только прогулки по этому терренкуру (дословно – тропе здоровья) должны благотворно влиять на самочувствие отдыхающих. Так задумали еще в 30-е, когда прокладывали эту дорогу. Здесь сохранились следы той узнаваемой советской архитектуры.

Сочи

Сочинские санатории переняли от современных иностранных отелей спа-комплексы: финские и турецкие бани, бассейны с прозрачной водой. Создали собственные диагностические центры с современным оборудованием. Не забывают и о местных особенностях: в санаториях – бюветы с минеральной водой. Потому что при всех достижениях современной техники, нельзя отказываться от того, что дарит уникальная сочинская природа.

 

Метки: в России, Общество, Реклама

Опубликовано: 29.09.2017 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Три-З» вернет остроту зрения

Синоптики предупреждают о заморозках

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа

Общественные центры получат поддержку

Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

Подари городу историю

«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»

Родинка или рак?

Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Три-З» вернет остроту зрения

В поселке Широковский открылся новый ФАП →

Обратите внимание

в Перми

Территория семьи

В октябре в Перми начинает работу комплексный семейный центр «Территория семьи».
смотреть видео читать29.09.2017 в 12:00
Метки: в Перми, Общество

В Перми запретили строить дома вплотную друг к другу

Пермская городская дума одобрила введение новых градостроительных нормативов.
смотреть видео читать29.09.2017 в 11:38
Метки: в Перми, Общество

«Три-З» вернет остроту зрения

В канун Дня пожилого человека клиника «Три-З» объявляет о скидках для пенсионеров на комплексную диагностику зрения.
смотреть видео читать29.09.2017 в 10:40
Метки: в Перми, Здоровье, Реклама

Синоптики предупреждают о заморозках

На севере края возможны заморозки до минус пяти.
смотреть видео читать29.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в Пермском крае

Общественные центры получат поддержку

В Мотовилихе прошло заседание общественного совета при Пермской городской думе.
смотреть видео читать29.09.2017 в 09:57
Метки: в Перми, Власть, Общество

в России

За здоровьем и эмоциями отправляйтесь в Сочи

В Сочи начинается санаторно-курортный сезон. Есть особенные предложения для гурманов отдыха с пользой для здоровья.
смотреть видео читать29.09.2017 в 11:00
Метки: в России, Общество, Реклама

Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

Пейнтбол в Перми будет развиваться и дальше. «Fighter Kids» набирает игроков в детскую секцию. Кто хочет стать чемпионом?
смотреть видео читать28.09.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Спорт, В мире, в России

В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Увидеть вживую Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA все желающие смогут 3 и 4 октября в Спорткомплексе им. Сухарева.
смотреть видео читать28.09.2017 в 15:42
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой

Новый арт-объект возле пермской гимназии №2 олицетворяет дружбу России и Китая.
смотреть видео читать28.09.2017 в 15:09
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 27.09.2017.
смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
Метки: в Перми, Спорт, в России
Лента новостей RSS каналы

Территория семьиТерритория семьи

В Перми запретили строить дома вплотную друг к другуВ Перми запретили строить дома вплотную друг к другу

В поселке Широковский открылся новый ФАПВ поселке Широковский открылся новый ФАП

За здоровьем и эмоциями отправляйтесь в СочиЗа здоровьем и эмоциями отправляйтесь в Сочи

«Три-З» вернет остроту зрения«Три-З» вернет остроту зрения

Синоптики предупреждают о заморозкахСиноптики предупреждают о заморозках

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газаПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газа

Общественные центры получат поддержкуОбщественные центры получат поддержку

Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

В Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардовВ Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардов

Подари городу историюПодари городу историю

«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»

Родинка или рак?Родинка или рак?

Краевая служба спасения расширяет автопаркКраевая служба спасения расширяет автопарк

Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»

Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболуПермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

Восток - дело тонкоеВосток - дело тонкое

Всемирный день моря отмечаем с ПушкинкойВсемирный день моря отмечаем с Пушкинкой

В Пермь привезут главный футбольный трофей планетыВ Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Волшебство светаВолшебство света

Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандойНовый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой

Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублейИнтернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей

Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололедуЗима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду

Сельская молодежь ставит амбициозные целиСельская молодежь ставит амбициозные цели

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru