За здоровьем и эмоциями отправляйтесь в Сочи

В Сочи начинается санаторно-курортный сезон. Он сменяет бархатный, и сейчас лучшее время для того, чтобы использовать во благо для здоровья местную целебную природу. Даже обычная прогулка по специальной тропе может быть лечебной.

Улитки-арахины для омоложения кожи. Массаж огнем для глубокого прогревания. У Сочи сегодня есть особенные предложения для гурманов отдыха с пользой для здоровья. С глубины трех километров по скважине поступает лечебная вода. Это мацестинские ванны, которые помогают чуть ли не при любом недуге.

С мацестинских источников Сочи и начинался как курорт. Все партийное руководство страны лечилось этой водой еще с 30-х годов. Небольшой перепад высот и насыщенный йодом морской воздух. Одни только прогулки по этому терренкуру (дословно – тропе здоровья) должны благотворно влиять на самочувствие отдыхающих. Так задумали еще в 30-е, когда прокладывали эту дорогу. Здесь сохранились следы той узнаваемой советской архитектуры.

Сочинские санатории переняли от современных иностранных отелей спа-комплексы: финские и турецкие бани, бассейны с прозрачной водой. Создали собственные диагностические центры с современным оборудованием. Не забывают и о местных особенностях: в санаториях – бюветы с минеральной водой. Потому что при всех достижениях современной техники, нельзя отказываться от того, что дарит уникальная сочинская природа.