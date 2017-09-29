«Три-З» вернет остроту зрения

Традиционно в канун Дня пожилого человека клиника «Три-З» объявляет о скидках для пенсионеров на комплексную диагностику зрения. Самое распространенное сегодня в мире заболевание глаз – катаракта. И это одна из специализаций клиники. Некоторые методики и оборудование доступны только здесь. Учитывая это, клиника старается раз за разом делать серьезные скидки. Сколько на этот раз?

Катаракта - одно из самых распространенных заболеваний. В основном ей страдают люди в возрасте после 60 лет. В преддверии дня пожилого человека всем пенсионерам в клинике «Три-З» делают скидку 30% на комплексную диагностику зрения.

С 2014 года Пермская клиника «Три-З» сделала уже более 10 тысяч операций по катаракте. Процедура проводится по самой современной и щадящей методике, с использованием капельной анестезии и оптимально подходящего хрусталика. В «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, поэтому ждать операции не приходится.

Сама операция длится не больше 15 минут и проходит под местной капельной анестезией. А пребывание в клинике пациента сокращается до 3-4 часов.

Все процедуры обследования и лечения проводятся на современном оборудовании. В Пермском крае некоторые передовые методики лечения заболеваний глаз представлены только в офтальмологической клинике «Три-З».