«Три-З» вернет остроту зрения
Традиционно в канун Дня пожилого человека клиника «Три-З» объявляет о скидках для пенсионеров на комплексную диагностику зрения. Самое распространенное сегодня в мире заболевание глаз – катаракта. И это одна из специализаций клиники. Некоторые методики и оборудование доступны только здесь. Учитывая это, клиника старается раз за разом делать серьезные скидки. Сколько на этот раз?
Катаракта - одно из самых распространенных заболеваний. В основном ей страдают люди в возрасте после 60 лет. В преддверии дня пожилого человека всем пенсионерам в клинике «Три-З» делают скидку 30% на комплексную диагностику зрения.
С 2014 года Пермская клиника «Три-З» сделала уже более 10 тысяч операций по катаракте. Процедура проводится по самой современной и щадящей методике, с использованием капельной анестезии и оптимально подходящего хрусталика. В «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, поэтому ждать операции не приходится.
Сама операция длится не больше 15 минут и проходит под местной капельной анестезией. А пребывание в клинике пациента сокращается до 3-4 часов.
Все процедуры обследования и лечения проводятся на современном оборудовании. В Пермском крае некоторые передовые методики лечения заболеваний глаз представлены только в офтальмологической клинике «Три-З».
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