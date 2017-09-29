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В поселке Широковский открылся новый ФАП
В поселке Широковский неподалеку от Губахи первых пациентов принял новый фельдшерско-акушерский пункт. За лето в территориях Кизеловского угольного бассейна их построили восемь. Все современные и удобные. В Широковском, например, будет даже дневной стационар. Все это пример планомерных действий краевых властей, направленных на то, чтобы сделать медицину доступной, особенно в глубинке.
ФАП только открылся, потому создать уют ещё предстоит. В распоряжении медиков врачебный, прививочный, процедурный, смотровой и кабинет для физиотерапии. Также есть возможность организовать дневной стационар на 4 койки.
Во время визита в Кизел губернатор региона Максим Решетников говорил о необходимости не только сохранить медицинские коллективы в отдалённых территориях, но и пополнить их, если требуется. За лето в посёлках КУБа появились 8 новых ФАПов: первый - в Губахинском, ещё три в Гремячинском, и четыре - в Кизеловском районах.
В ближайшие месяцы сюда проведут оптоволоконную связь, которая позволит организовать телемедицинские консультации с участием врачей из Перми и Губахи.
Сейчас здесь осталось только повесить расписание. Как заявляют в краевом Минздраве, во всех восьми вновь открытых ФАПах есть кому работать.
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