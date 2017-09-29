Синоптики предупреждают о заморозках
Синоптики предупреждают о заморозках. Ночью по краю ожидалась минусовая температура. На севере до минус пяти. Похолодание может сопровождаться мокрым снегом, который может выпасть и на юге региона.
|Главная Новости Видео О нас
|в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ
Синоптики предупреждают о заморозках. Ночью по краю ожидалась минусовая температура. На севере до минус пяти. Похолодание может сопровождаться мокрым снегом, который может выпасть и на юге региона.
«Три-З» вернет остроту зрения
В канун Дня пожилого человека клиника «Три-З» объявляет о скидках для пенсионеров на комплексную диагностику зрения.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 10:40
Синоптики предупреждают о заморозках
На севере края возможны заморозки до минус пяти.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 10:22
Общественные центры получат поддержку
В Мотовилихе прошло заседание общественного совета при Пермской городской думе.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 09:57
Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?
Более 5 миллионов рублей выделили из городской казны пермские депутаты на капитальный ремонт муниципального приюта для животных.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 09:35
Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»
Пермякам советуют привиться до начала ноября.
|смотреть видео читать29.09.2017 в 09:13
Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу
Пейнтбол в Перми будет развиваться и дальше. «Fighter Kids» набирает игроков в детскую секцию. Кто хочет стать чемпионом?
|смотреть видео читать28.09.2017 в 16:03
В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты
Увидеть вживую Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA все желающие смогут 3 и 4 октября в Спорткомплексе им. Сухарева.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 15:42
Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
Новый арт-объект возле пермской гимназии №2 олицетворяет дружбу России и Китая.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 15:09
Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 27.09.2017.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Синоптики предупреждают о заморозках
Общественные центры получат поддержку
Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?
Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»
В Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардов
«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»
Краевая служба спасения расширяет автопарк
Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»
Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу
Всемирный день моря отмечаем с Пушкинкой
В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты
Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей
Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду
Сельская молодежь ставит амбициозные цели
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский район
Горячая тема: Как уберечься от пожара
На средней дамбе вводится четырехполосное движение
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Общественные центры получат поддержку
Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?
Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»
Подари городу историю
«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»
Родинка или рак?
Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»
Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу
В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты
Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
Добавить комментарий: