Краевая прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Красновишерске. На месте ЧП собрана комиссия, которая установит причины инцидента. В ходе проверки будут затребованы сертификаты, разрешения на эксплуатацию газового оборудования в доме. Взрыв газового баллона в жилом здании, пострадал один человек. Из-за взрывной волны выбило окна на кухне и входную дверь. Пожара не последовало. Из дома были эвакуированы 12 человек. После проверки несущих конструкций здания жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Прибывшие пожарные обнаружили хозяина квартиры, 64-летнего мужчину. Он получил во время взрыва гозовоздушной смеси ожоги на площади тела 70%. Врачами скорой помощи пострадавший был доставлен в Красновишерскую городскую больницу».