Общественные центры получат поддержку

В Мотовилихе прошло заседание общественного совета при Пермской городской думе. Этот совещательный орган собирается регулярно, за одним столом руководители крупных предприятий, выдающиеся деятели культуры и искусства и, конечно, видные общественники. Основной темой в повестке дня стала судьба 39 общественных центров в Перми. Во вторник депутаты думы в первом чтении утвердили правила предоставления муниципальных помещений для некоммерческих организаций и сейчас при доработке проекта важно услышать все заинтересованные стороны. Не отказывается муниципалитет и от прямой поддержки общественных организаций. Количество городских грантов и конкурсов увеличивается каждый год. А общественные центры становятся настоящей точкой притяжения.