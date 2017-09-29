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Общественные центры получат поддержку
В Мотовилихе прошло заседание общественного совета при Пермской городской думе. Этот совещательный орган собирается регулярно, за одним столом руководители крупных предприятий, выдающиеся деятели культуры и искусства и, конечно, видные общественники. Основной темой в повестке дня стала судьба 39 общественных центров в Перми. Во вторник депутаты думы в первом чтении утвердили правила предоставления муниципальных помещений для некоммерческих организаций и сейчас при доработке проекта важно услышать все заинтересованные стороны. Не отказывается муниципалитет и от прямой поддержки общественных организаций. Количество городских грантов и конкурсов увеличивается каждый год. А общественные центры становятся настоящей точкой притяжения.
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