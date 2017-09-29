Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

Более 5 миллионов рублей выделили из городской казны пермские депутаты на капитальный ремонт муниципального приюта для животных. Учреждение со всех сторон сотрясают кардинальные перемены. Новое руководство. Сейчас новые вольеры, будки, крыши и многое другое. Стоит отметить, что большую роль в этой истории сыграли зоозащитники и городские активисты. В муниципальном приюте для животных в Перми побывала группа гражданского контроля. Смотрели, куда пошли бюджетные деньги. Среди инспекторов были и представители думы, которые помогли общественникам осуществить задуманное.

На обед в муниципальном приюте сегодня овсянка с курицей. Накормить нужно 500 голодных хвостиков. Угощения некоторые из них ждут уже в обновленных вольерах.

Сейчас в порядок приведены 9 вольеров, до конца года обещают обновить все 35. Также под замену 62 будки и крыша над вольерами. Из городского бюджета на эти цели выделено более 5 млн рублей.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской Думы: "Выехав сюда, я понял, что проблему надо срочно решать. Приют находится в плачевном состоянии, с момента открытия здесь ни разу не делали капитальный ремонт, поэтому в срочном порядке через депутатские поправки добился выделения средств на ремонт муниципального учреждения".

Ремонт идёт и в послеоперационных, изоляторе и общих помещениях. На кухне заменили проводку и положили плитку. За ходом глобальных перемен следят и волонтеры, и ревизоры из краевой общественной палаты. Причем как выезжая лично, так и дистанционно. В приюте установлено 19 камер, видео выводится на экран компьютера или смартфона.

Но, каким бы теплым и уютным ни был вольер, сделать собаку счастливой может только любящий хозяин, которым может стать любой пермяк.

Не стоит забывать, что в приюте много собак, которые ищут хозяина.