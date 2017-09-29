Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

Общественные центры получат поддержку →

Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

смотреть видео

приют для животных

Более 5 миллионов рублей выделили из городской казны пермские депутаты на капитальный ремонт муниципального приюта для животных. Учреждение со всех сторон сотрясают кардинальные перемены. Новое руководство. Сейчас новые вольеры, будки, крыши и многое другое. Стоит отметить, что большую роль в этой истории сыграли зоозащитники и городские активисты. В муниципальном приюте для животных в Перми побывала группа гражданского контроля. Смотрели, куда пошли бюджетные деньги.  Среди инспекторов были и представители думы, которые помогли общественникам осуществить задуманное. 

На обед в муниципальном приюте сегодня овсянка с курицей. Накормить  нужно 500 голодных хвостиков. Угощения некоторые из них ждут уже в обновленных вольерах.

приют для животных

Сейчас в порядок приведены 9 вольеров, до конца года обещают обновить все 35. Также под замену 62 будки и крыша над вольерами.  Из городского бюджета на эти цели выделено более 5 млн рублей.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской Думы: "Выехав сюда, я понял, что проблему надо срочно решать. Приют находится в плачевном состоянии, с момента открытия здесь ни разу не делали капитальный ремонт, поэтому в срочном порядке через депутатские поправки добился выделения средств на ремонт муниципального учреждения".

Ремонт  идёт и в послеоперационных, изоляторе и общих помещениях. На кухне заменили проводку и положили плитку. За ходом глобальных перемен следят и волонтеры, и ревизоры из краевой общественной палаты. Причем как выезжая лично, так и дистанционно. В приюте установлено 19 камер, видео выводится на экран компьютера или смартфона.

будка

Но, каким бы теплым и уютным ни был вольер, сделать собаку счастливой может только любящий хозяин, которым может стать любой пермяк.

Не стоит забывать, что в приюте много собак, которые ищут хозяина. 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 29.09.2017 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

Подари городу историю

«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»

Родинка или рак?

Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»

Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой

Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей

Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

Общественные центры получат поддержку →

Обратите внимание

в Перми

«Три-З» вернет остроту зрения

В канун Дня пожилого человека клиника «Три-З» объявляет о скидках для пенсионеров на комплексную диагностику зрения.
смотреть видео читать29.09.2017 в 10:40
Метки: в Перми, Здоровье, Реклама

Синоптики предупреждают о заморозках

На севере края возможны заморозки до минус пяти.
смотреть видео читать29.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в Пермском крае

Общественные центры получат поддержку

В Мотовилихе прошло заседание общественного совета при Пермской городской думе.
смотреть видео читать29.09.2017 в 09:57
Метки: в Перми, Власть, Общество

Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

Более 5 миллионов рублей выделили из городской казны пермские депутаты на капитальный ремонт муниципального приюта для животных.
смотреть видео читать29.09.2017 в 09:35
Метки: в Перми, Общество, Власть

Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

Пермякам советуют привиться до начала ноября.
смотреть видео читать29.09.2017 в 09:13
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

в России

Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

Пейнтбол в Перми будет развиваться и дальше. «Fighter Kids» набирает игроков в детскую секцию. Кто хочет стать чемпионом?
смотреть видео читать28.09.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Спорт, В мире, в России

В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Увидеть вживую Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA все желающие смогут 3 и 4 октября в Спорткомплексе им. Сухарева.
смотреть видео читать28.09.2017 в 15:42
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой

Новый арт-объект возле пермской гимназии №2 олицетворяет дружбу России и Китая.
смотреть видео читать28.09.2017 в 15:09
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 27.09.2017.
смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
Метки: в Перми, Спорт, в России

«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова

Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Метки: в Перми, в России, Кино, СМИ, Культура
Лента новостей RSS каналы

«Три-З» вернет остроту зрения«Три-З» вернет остроту зрения

Синоптики предупреждают о заморозкахСиноптики предупреждают о заморозках

Общественные центры получат поддержкуОбщественные центры получат поддержку

Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?Бездомные хвостики: что изменилось в муниципальном приюте для животных?

Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

В Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардовВ Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардов

Подари городу историюПодари городу историю

«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»

Родинка или рак?Родинка или рак?

Краевая служба спасения расширяет автопаркКраевая служба спасения расширяет автопарк

Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»

Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболуПермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

Восток - дело тонкоеВосток - дело тонкое

Всемирный день моря отмечаем с ПушкинкойВсемирный день моря отмечаем с Пушкинкой

В Пермь привезут главный футбольный трофей планетыВ Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Волшебство светаВолшебство света

Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандойНовый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой

Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублейИнтернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей

Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололедуЗима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду

Сельская молодежь ставит амбициозные целиСельская молодежь ставит амбициозные цели

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский район

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Горячая тема: Как уберечься от пожараГорячая тема: Как уберечься от пожара

На средней дамбе вводится четырехполосное движениеНа средней дамбе вводится четырехполосное движение

МФЦ откроет «окна» в банкахМФЦ откроет «окна» в банках

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru