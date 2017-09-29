Срочная вакцинация: на Прикамье надвигается грипп «Мичиган»

В Пермском крае началась вакцинация против гриппа. Врачи предупреждают, что поставить прививку надо до начала ноября. Еще один повод поторопиться – то, что бесплатных доз вакцины на весь край чуть больше миллиона, а жителей – три с лишним. В группе риска 600 тысяч человек.

Быстро и небольно, говорит Олеся - сегодня с утра она пришла в поликлинику, чтобы поставить прививку от гриппа. Резоны для этого есть - она сама медицинский работник, то есть находится в группе риска.

Олеся Зновец: "Стараюсь каждую осень делать прививку от гриппа. Было дело пропускала, о чём потом очень сильно жалела".

Прививка - дело добровольное, однако, по словам специалистов, снижает риск осложнений. На сегодняшний день случаев гриппа в крае не зарегистрировано, а вот ОРВИ уже болеют вовсю - более 330 тысяч человек.

Вакцина поступает в поликлиники, по мере необходимости её запас пополняется, хранятся ампулы в холодильниках, при определённой температуре - от двух до восьми градусов выше ноля.

Алгоритм прост, надо прийти в свою поликлинику, если по месту работы не проводят централизованную вакцинацию, и для начала обратиться в регистратуру с полисом.

Учитывая, что специалисты пророчат пермякам новый штамм вируса H1N1 под названием «Мичиган», провоцирующий достаточно тяжёлый ход болезни, пермякам советуют привиться и сделать это до начала ноября.

Этой осенью в край планируется поступление более миллиона доз вакцины, половина уже поступила в лечебные учреждения, вторую ожидают в начале октября. Что касается группы риска, в ней кроме медиков - студенты, школьники, пожилые люди, учителя - более 600 тысяч человек.

Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, отметил: "Мы второй год используем вакцину «Совигрипп», она показала в прошлом году, что она достаточно хорошо переносится, как среди детей, так и среди взрослых, и в этом году мы прививаем практически каждого четвёртого жителя края".

Что касается эпидемии гриппа, сообщил Вадислав Семериков, ожидают её в январе. До этого в середине ноября прогнозируется рост заболевших ОРВИ, этим специалисты и объясняют сроки, в которые пермякам лучше уложиться с вакцинацией.