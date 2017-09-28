Подари городу историю
Пермский городской архив продолжает акцию «Подари городу историю». Акция «Подари городу историю» стартовала в преддверии Дня города, 12 июня. Жителям города предложили написать свои воспоминания о Перми, проиллюстрировать их фотографиями и таким образом поздравить любимый город с 294-летием. В рамках акции пермяки представили свои воспоминания, фотографии, аудиозаписи, видеосюжеты. Акция продолжается.
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