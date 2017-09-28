«К соцзащите на хромой козе не подъедешь!»

В приёмной Президента России в Пермском крае состоялась прямая линия по вопросам оказания медицинской помощи пожилым людям. На вопросы звонивших отвечали специалисты Минздрава, Минсоцразвития, прокуратуры, Роспотребнадзора и других профильных ведомств. Только за полчаса поступило 10 звонков. Касались они получения льготных лекарств, отношения врачей к пенсионерам, неточных диагнозов. Звонили и по вопросам, не касающихся медицинской темы. Поскольку линия приурочена ко Дню пожилого человека, старались в помощи не отказывать.

Жительница Перми пожаловалась: "Наш фонд соцзащиты - к ней на хромой козе не подъедешь!". Пенсионерке пообещали, что с ее вопросом разберутся.

О бюрократии говорили многие звонившие, отмечая, что получить развёрнутые ответы на вопросы в больницах и поликлиниках по месту прописки удаётся не всегда. Звонки поступали не только из Перми, но и городов края. Так, житель Кунгура пожаловался на некорректное поведение врачей, девушка из Очёра на то, что её бабушке не могут поставить точный диагноз.

Как сообщил Александр Сурков, заведующий приёмной Президента РФ в Пермском крае, все звонки взяты на контроль, если выявятся нарушения, будут приниматься меры.