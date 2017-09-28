Родинка или рак?

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В краевом кожно-венерологическом диспансере открылся специализированный кабинет для ранней диагностики новообразований кожи. Придя туда на бесплатный прием, пермяки смогут узнать, насколько опасны их кожные образования, и получить направление на лечение. Прием ведет кандидат медицинских наук, получивший специализацию по дерматоонкологии. В кабинете есть оборудование, которое поможет определить, к какому типу относится новообразование: доброкачественному, предраковому или злокачественному.

Метки: в Перми, Здоровье

Опубликовано: 28.09.2017 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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