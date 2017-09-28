Пермский оркестр покорил «Желтый хребет»

Оркестр русских народных инструментов покорил «Желтый хребет». Коллектив Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой вернулся с гастролей по Казахстану. Три дня, три города, три триумфальных выступления. Первый концерт состоялся в Астане, в зале Казахского Национального университета искусств «Шабыт». Кроме пермских солистов – лауреатов всероссийских и международного конкурсов Алексея Тарана, Оксаны Аман и Андрея Мехоношина, - с оркестром выступили казахские музыканты: заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Дамир Султанов и лауреат международных и республиканских конкурсов, почетный работник образования Республики Казахстан Лариса Латышева.